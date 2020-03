Israele: prossime ore cruciali per la formazione del governo (2)

- In seguito, Rivlin ha annunciato che domani, 16 marzo, affiderà a Gantz il mandato esplorativo per la formazione del governo. Tuttavia, questa sera, nel tentativo estremo di formare un governo con urgenza, il capo dello Stato incontrerà Ganzt e Netanyahu, ovvero i leader dei partiti che hanno ottenuto più seggi alle elezioni. Kahol Lavan ha ottenuto 33 seggi, mentre il Likud di Netanyahu 36. Nei giorni precedenti, Rivlin ha invitato i due politici a formare un governo di unità nazionale che da novembre 2018 ha un esecutivo in carica per il disbrigo degli affari correnti. "Chiunque abbia visto le notizie negli ultimi giorni capisce che questo è un momento di prova e che queste non sono consultazioni regolari", ha detto oggi Rivlin. "Ora dobbiamo occuparci di formare un governo il più presto possibile, in questo momento complesso”, ha aggiunto. (segue) (Res)