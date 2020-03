Coronavirus: Fontana, sul nuovo ospedale commissario ha chiesto tempo

- Durante la conference call avuta con il nuovo commissario nominato dal governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, alla quale ha partecipato anche il ministro Francesco Boccia, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante una conferenza stampa a Milano, ha precisato che sulla realizzazione del nuovo ospedale alla fiera di Milano "per il momento non abbiamo ancora avuto delle risposte, il commissario ha chiesto ulteriore tempo per capire se è nelle condizioni di rispondere alle nostre richieste ed esigenze o meno". "Stiamo andando avanti cercando anche autonomamente degli ulteriori respiratori - ha proseguito Fontana - e speriamo di avere a breve la possibilità di mettere insieme quanto dovesse offrire la Protezione civile e quanto troveremo noi sul mercato per andare avanti sul nuovo ospedale". "Dai numeri che avete visto la progressione purtroppo continua quindi dobbiamo attrezzarci per tanti nuovi posti di rianimazioni", ha concluso il presidente lombardo. (Rem)