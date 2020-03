Coronavirus: Fontana, martedì sera nuova conference call per ospedale

- In merito alla richiesta di ulteriore tempo per il nuovo ospedale in Fiera Milano, da parte del commissario nominato dal governo per gestire l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, si dovrebbe comunque avere una risposta entro martedì. A dichiararlo durante al conferenza stampa a Milano è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha affermato: "Dovrebbe darmi una risposta martedì, quando ci sarà una nuova conference call la sera e ci diranno le disponibilità che come Protezione civile possono avere". (Rem)