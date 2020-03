Coronavirus: assembramenti in sei parchi di Milano, 450 agenti della Locale impegnati nei controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Milano oggi ha realizzato diversi servizi di controllo in parchi e aree verdi della città. Gli agenti hanno provveduto a far allontanare persone laddove costituivano gruppo e assembramento in sei parchi o aree verdi: i giardini Bompiani e il giardino Vergani in zona 8, i giardini Tinelli e Iannucci e il giardino Lucarelli in zona 3, l’area verde di via Candiani 26 e la Biblioteca degli Alberi in zona 9. Gli altri controlli di parchi e aree verdi non hanno richiesto interventi. Gli agenti della Polizia locale impegnati sull'intero territorio della città, anche per verificare il rispetto del dpcm e per raccogliere e verificare le segnalazioni che arrivano dai municipi, sono mediamente 450 nell’arco della giornata. (com)