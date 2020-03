Coronavirus: Gallera, 13272 positivi, 757 in terapia intensiva, 252 decessi in più da ieri

- "Il numero di casi positivi in Lombardia è di 13272, con un +1587 rispetto a ieri, e un numero di ricoverati pari a 4898 con +602 rispetto a ieri, che evidenziano una crescita costante ma non esponenziale, elemento che ci deve rafforzare nella determinazione di continuare questa battaglia". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la quotidiana conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus in Lombardia. "Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è di 757, con un aumento di solo di 25, che è un dato molto positivo (la media di crescita era 45), ieri erano cresciuti di 75, non per questo dobbiamo cantare vittoria. Il numero dei decessi è particolarmente alto: 1218 con una crescita di 252 rispetto a ieri" ha concluso Gallera, che ha aggiunto "i dati vanno valutati nell'arco di una settimana per coglierne un trend, non può essere il giorno per giorno che ci dà un dato".(Rem)