Coronavirus: governo accelera su transizione tecnologica, colmare divario digitale in Italia

- Per far fronte all'emergenza coronavirus il governo italiano programma di stimolare interventi di "potenziamento delle infrastrutture" e della "fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (smart working, e-learning)" o anche solo per poter "passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete internet o i tradizionali servizi voce e dati". E quanto si legge nell'art. 78 della bozza di decreto legge che sarà esaminata oggi dal Consiglio dei ministri. (segue) (Rin)