Coronavirus: governo accelera su transizione tecnologica, colmare divario digitale in Italia (2)

- La relazione illustrativa della bozza del provvedimento spiega infatti che "un’ulteriore condizione indispensabile per affrontare la situazione di emergenza è mettere tutti i cittadini nella possibilità di comunicare e di essere contattati e assistiti anche da remoto attraverso opportuni sistemi di telecomunicazioni e servizi di emergenza centrali e territoriali". Gli interventi e le misure "devono rivolgersi a tutto il territorio nazionale e non concentrarsi su segmenti di clientela e aree secondo pure logiche di mercato". Le misure dovranno, infatti, prosegue il testo, "consentire di colmare il divario digitale nella dotazione dei servizi delle famiglie italiane, per poter mettere tutti nelle condizioni di svolgere attività lavorative e scolastiche dalla propria abitazione". (segue) (Rin)