Coronavirus: governo accelera su transizione tecnologica, colmare divario digitale in Italia (3)

- Nuove disposizioni che spingono sull'acceleratore della transizione tecnologica e che hanno immediati riverberi sugli operatori di comunicazione che "dovranno", in caso di necessità, dare priorità alle richieste di servizi di comunicazioni elettroniche provenienti dal centro di coordinamento e delle unità territoriali di crisi, "qualificandosi come attività di utilità pubblica in questa fase straordinaria". Il tutto "senza un aggravio dei costi per le famiglie e con tempi più veloci rispetto a situazioni di normalità", puntualizza il testo per poi dettagliare: "I servizi di trasporto e accesso alla rete offerti da operatori con significativo potere di mercato, così come in parte i servizi accessori (attivazione, consegna, manutenzione) sono sottoposti a standard qualitativi e condizioni economiche regolamentate. La regolamentazione è finalizzata anche a garantire il corretto gioco della concorrenza nella fornitura dei servizi di rete all’ingrosso e dei servizi ai consumatori. In questo caso è bene che il numero più ampio possibile di imprese metta in campo iniziative e misure per sostenere il territorio e le famiglie italiane, con l’obiettivo non solo di dare risposta ad una esigenza transitoria, ma di accelerare l’innovazione e la penetrazione di servizi di maggiore qualità tra la popolazione". (segue) (Rin)