Coronavirus: governo accelera su transizione tecnologica, colmare divario digitale in Italia (5)

- E ancora il testo provvisorio contempla anche che un ulteriore contingente di esperti, "con specifica ed elevata competenza" nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica vengano "chiamati ad operare sino al 31 dicembre 2020, a supporto del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per l’attuazione delle misure di innovazione tecnologica e di digitalizzazione assunte per fronteggiare e contenere il diffondersi del virus Covid-19". L'articolo 72 della bozza di decreto infatti è dedicato a interventi tesi ad "offrire immediato supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di immediata diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e, più in generale, di digitalizzazione e innovazione tecnologica". (Rin)