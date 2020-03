Coronavirus: Gallera, Bergamo con 3416 casi è zona che cresce di più, Milano città 711 casi

- Bergamo rimane la zona della Lombardia più colpita dai casi di Coronavirus. Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la quotidiana conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza in Lombardia: "Bergamo è quella che cresce di più con 3416 con 552 casi in più, Brescia 2473 casi con una una crescita di 351, Cremona 1792 casi con una crescita di 227, Como 184 con una piccola crescita, il comasco è una realtà dove il dato cresce in maniera costante ma lieve - ha continuato Gallera - a Lecco 344 casi con un +57 rispetto a ieri, Lodi 1320 casi solo 45 in più, uno dei dati più bassi, quello è un territorio dove le misure rigide hanno dato dei risultati, a Monza Brianza 339 casi che segna un aumento di 115, Milano e l'area metropolitana 1750 con più 200 casi e a Milano città 711, con più 79 rispetto a ieri, Mantova 327 casi con +60 rispetto a ieri, Pavia 722 casi con +100 da ieri, a Sondrio costante, a Varese 184 casi". "Le zone più critiche - ha concluso Gallera - sono quelle dove c'è una maggiore crescita. Vediamo nei prossimi giorni, ma soprattutto da giovedì in poi, se il trend rallenta". (Rem)