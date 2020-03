Coronavirus: in Bulgaria 51 contagi, otto nuovi casi da stamattina

- Sono attualmente 51 i pazienti positivi al Covid-19 in Bulgaria: un aumento di otto persone rispetto al dato riportato questa mattina dalle autorità nazionali. Lo ha annunciato oggi il capo del quartier generale operativo istituito dalle autorità bulgare per il contrasto all’epidemia di coronavirus, Ventsislav Mutafchiiski. Non sono stati registrati nuovi decessi. (Bus)