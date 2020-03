Coronavirus: Raggi, completate operazioni sanificazione nidi e scuole infanzia

- Non appena è stata annunciata la decisione di chiudere le scuole in tutt’Italia per l’emergenza coronavirus "ho chiesto di avviare a Roma una sanificazione straordinaria di asili nido e scuole dell’infanzia gestite dal Comune. Queste operazioni sono state completate". Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Gli interventi - spiega Raggi - hanno riguardato 212 asili nido capitolini e 318 scuole dell'infanzia capitoline, più 200 nidi in convenzione, in concessione e in finanza di progetto. Non solo. Sono stati puliti e sanificati anche 400 mezzi di trasporto scolastico e 500 mense. Quando riapriranno le scuole e i nostri figli torneranno tra i banchi abbiamo già predisposto ulteriori sanificazioni straordinarie e dispenser di gel igienizzante per le mani all’ingresso delle mense. Ancora una volta voglio ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo a mettere in campo azioni per superare questo delicato momento. Grazie ai lavoratori delle ditte di pulizia, all'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì e ai dipendenti capitolini. Insieme ce la faremo", conclude. (Rer)