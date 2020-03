Coronavirus: Aci, sportelli Pra di Bg, Bs, Co, Cr, Lc, Lo, Mn, Mi, Pv, Pc, Ss, So e Va chiusi fino al 25 marzo

- L'Automobile Club d'Italia informa in una nota che gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza, Sassari, Sondrio e Varese saranno chiusi fino al 25 marzo 2020 a causa di problematiche tecnico-organizzative. Resteranno operativi i servizi telematici, pertanto, sarà consentita l'operatività degli STA privati nelle province interessate, compresa la presentazione on-line delle pratiche, non sarà possibile, invece, la consegna della documentazione. (com)