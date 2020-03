Coronavirus: Iss, emergenza riguarda tutto il paese, se non si rispettano misure scenari critici

- L'emergenza Coronavirus "è una realtà che riguarda tutto il paese, nessun cittadino può sentirsi esonerato e non coinvolto in questa sfida. L'appello è a rispettare tutte le misure, anche nei territori dove oggi i casi sembrano minori". Lo ha affermato il direttore dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso del bollettino delle 18 della Protezione civile. Questo "per evitare scenari critici", ha aggiunto. (Rin)