Coronavirus: Gallera, valutate 832 candidature di medici e infermieri, chiediamo serietà

- Sono 1.900 le domande arrivate a Regione Lombardia, che ha aperto un bando di selezione per medici e infermieri. "Ne sono state selezionate e valutate 832. Ieri erano 630, quindi in una giornata ne abbiamo selezionate più di 200 e già inviate alle aziende", ha fatto sapere l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella diretta quotidiana per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "L'invito e l'appello che faccio ai tanti che si candidano è di avere la consapevolezza del momento che stiamo vivendo e quindi quando si candidano di avere la voglia, la forza e il coraggio di entrare a darci una mano in questo momento particolarmente critico", ha detto Gallera, spiegando che "molti sono coloro che si candidano e poi però per un motivo o per l'altro non accettano e non prendono servizio e questo porta via del tempo sia a chi fa le selezioni, sia alle aziende che poi prendono contatti con queste persone". "Quindi - ha concluso l'assessore - chiediamo serietà e determinazione a tutti coloro che si stanno candidando. Siamo in un momento particolare, abbiamo aperto un avviso con una procedura molto snella, è chiaro che lo abbiamo fatto perché stiamo giocando una partita molto complessa". (Rem)