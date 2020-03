Coronavirus: Protezione civile, 1.218 vittime in Lombardia, 284 in Emilia Romagna

- Nel dettaglio, a causa del coronavirus, in Lombardia sono decedute 1.218 persone; in Emilia Romagna 284; in Veneto 63; nelle Marche 46; 81 in Piemonte; in Toscana 8; in Liguria 33; 5 in Puglia; in Sicilia 2; in Abruzzo 3; in Puglia 16; nel Lazio 16; in Friuli Venezia Giulia 14; 6 a Trento, a Bolzano 5; 2 in Sardegna; 9 in Campania; 1 Valle D'Aosta e Umbria. Lo si legge nel bollettino delle 18 diffuso dalla Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)