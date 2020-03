Coronavirus: Conte telefona all'asst Papa Giovanni di Bergamo, vi siamo vicini

- Oggi attorno alle 14 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato al direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Maria Beatrice Stasi. "Non me lo aspettavo - commenta in una nota la dottoressa Stasi -, abbiamo parlato a lungo. Il presidente Conte mi ha espresso la vicinanza di tutto il Paese a Bergamo e all'ospedale, ai malati, ai nostri operatori e a tutta la cittadinanza. Vicinanza e incoraggiamento, mi sono commossa. Ma soprattutto è stato importante potergli far arrivare direttamente il nostro grido d'aiuto: ci serve personale, ci servono dispositivi e attrezzature, ci serve alleggerire la pressione sui nostri ospedali". Il presidente Conte ha assicurato il suo sostegno anche operativo a Bergamo e - commenta ancora il direttore generale - "speriamo ci siano sviluppi nelle prossime ore".(com)