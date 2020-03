Coronavirus: Raggi, grazie a operatori Ama al lavoro in questi giorni per sanificare città

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un tweet ringrazia gli operatori Ama impegnati nella sanificazione della Capitale. "A Roma per sanificazione straordinaria contro coronavirus fino ad oggi già spruzzati 300mila litri di igienizzante per le strade. Sanificati in meno di una settimana 19mila cassonetti. Ringrazio operatori Ama al lavoro in questi giorni", cinguetta Raggi. (Rer)