Coronavirus: De Petris (Leu), no a polemiche di piccolo cabotaggio

- La senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, invita le forze politiche alla concretezza di fronte alla vicenda Covid-19. "Spero che tutti si rendano conto che questo non è il momento delle polemiche politiche strumentali e di piccolo cabotaggio - afferma la parlamentare in una nota -. Ora deve prevalere in tutti solo un atteggiamento di massima concretezza e costruttività, con proposte finalizzate esclusivamente a fermare il più rapidamente possibile il virus e a sostenere una popolazione che sta dando, nella stragrande maggioranza dei casi, un esempio di spirito unitario e di solidarietà. Da un lato - continua l'esponente di Leu - bisogna rispondere all'appello disperato delle Regioni in prima linea con tutto il sostegno possibile in termini di strutture e personale. Dall'altro dobbiamo garantire alla popolazione e ai lavoratori massima protezione sia sanitaria che economica. A questo servono e devono servire i decreti che il governo sta varando. Dire che la sicurezza è al primo posto e che nessuno perderà il lavoro deve essere la stella polare di tutti: del governo, della maggioranza, della stessa opposizione". (Com)