Romania: segretario di Stato Arafat, media “siano responsabili” dopo annuncio Stato di emergenza

- La dichiarazione di uno Stato di emergenza in Romania deve aiutare il paese, e non creare nuovi problemi: alla luce di ciò, i media nazionali devono assumere “un atteggiamento civile e responsabile, e astenersi dallo speculare su questi temi”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato al ministero dell’Interno a capo del dipartimento per la gestione delle emergenze, Raed Arafat. “A seguito dell’annuncio del presidente Klaus Iohannis hanno iniziato a circolare in rete messaggi e speculazioni di vario genere, che potrebbero facilmente creare panico nella popolazione: addirittura ho sentito parlare di razionamento di cibo e sospensione dei trasporti pubblici”, ha detto il segretario di Stato, esortando “tutti i media nazionali ad assumere un atteggiamento responsabile”, ha scritto Arafat sul suo profilo Facebook. (segue) (Rob)