Romania: segretario di Stato Arafat, media “siano responsabili” dopo annuncio Stato di emergenza (2)

- Nella giornata di ieri, durante il suo discorso in occasione del giuramento del nuovo governo di Ludovic Orban, Iohannis ha dichiarato lo Stato di emergenza in Romania a partire da domani, in modo da gestire al meglio la crisi legata alla diffusione del nuovo coronavirus. “Ho deciso di disporre lo Stato di emergenza a partire dalla prossima settimana: ci consentirà di allocare in fretta nuove risorse al settore sanitario, in modo che possa gestire al meglio la crisi”, ha detto il capo dello Stato. Stando alle sue affermazioni, in questo modo l’acquisto di attrezzature mediche potrà avvenire attraverso una procedura semplificata. (Rob)