Coronavirus: Fontana, respiratori difficili da trovare, all'estero ognuno li tiene per sé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I respiratori sono difficili da reperire nel mondo perché in Italia c'è solo un'azienda che li produce, ma ne produce troppo pochi, e all'estero ognuno li tiene per sé, non è una grande dimostrazione di altruismo ma è così". Lo ha dichiarato in collegamento al programma "Mezz'ora in più" su rai 3 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Abbiamo bisogno di ventilatori, macchinari fondamentali attraverso cui s'intuba il paziente, avremmo bisogno anche dei medici ma con una sorta di appello che abbiamo fatto a livello internazionale li stiamo recuperando anche da paesi stranieri - ha proseguito Fontana - ringrazio il governo che ha fatto una deroga particolare per cui non è più necessario sottoporsi all'esame di abilitazione per chi si è laureato all'estero". (Rem)