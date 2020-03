Coronavirus: prof. Galli (ospedale Sacco), grande scommessa è tenere fuori Milano

- È fondamentale che l'epidemia non si diffonda "in massa" a Milano e provincia. È questa la "grande scommessa", secondo il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, intervenuto in collegamento telefonico al programma "Mezz'ora in più" su Rai Tre. "Siamo già in una situazione molto complessa, soprattutto in alcune aree del paese e in alcune aree della Lombardia. La grande scommessa - e perdonatemi se lo dico - è vedere quanto riusciamo a tenere fuori Milano e l'area metropolitana propriamente detta da una manifestazione di massa della malattia, con tutto quello che ciò comporterebbe anche a carico degli ospedali", ha spiegato Galli.(Rem)