Coronavirus: prof. Galli (ospedale Sacco), senza quarantena contatti irrealistico uscirne in tre mesi

- La battaglia contro il coronavirus la si vince sui territori e non solo negli ospedali. Serve che le persone infette e meno gravi siano seguite a casa, i loro contatti vengano rintracciati e quarantenati, altrimenti è impossibile uscire dall'emergenza in pochi mesi. Questa la posizione del professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, intervenuto in collegamento telefonico al programma "Mezz'ora in più" su Rai Tre. Galli ha chiesto "che si completino una serie di azioni di contenimento nei territori in senso stretto". "Questa - ha spiegato - è una battaglia che vinciamo certamente negli ospedali, che però comunque sono retrovie e finché continuano a ricevere malati dal campo di battaglia, è evidente che non potranno che collassare un giorno o l'altro. La battaglia va vinta sui territori. E per vincerla sui territori, il provvedimento di distanziamento sociale che è stato preso è di fondamentale importanza, però c'è da fare ancora qualcosa in più. Nei limiti del possibile e soprattutto nelle aree in cui abbiamo una quantità di nuovi casi sempre maggiore, bisogna fare di più e completare la valutazione in termini di indagini epidemiologiche, seguire i contatti e fare in modo che i contatti possano effettivamente essere quarantenati". Indagini epidemiologiche sì, ma "l'idea dei tamponi di massa probabilmente non è sostenibile a pieno titolo", ha precisato Galli, proponendo che "innanzitutto si garantisca il più possibile una forma di supporto reale alla quarantena domiciliare o in luoghi idonei delle persone che l'infezione ce l'hanno e, separatamente, dei loro contatti". "Ci sono proiezioni attendibili che ci dicono che se non riusciamo a fare un'operazione sui contatti delle persone positive all'infezione nell'ambito di poco tempo dall'inizio della diffusione dell'epidemia, la possibilità di chiudere il discorso nell'ambito di pochi mesi ce lo scordiamo. Tre mesi sono una data che diventerebbe del tutto aleatoria e non realistica", ha concluso l'infettivologo.(Rem)