Coronavirus: Di Marco (M5s) su sanificazioni luoghi pubblici, regione non dimentichi inquilini case Aler

- Il consigliere regionale Nicola De Marco del M5s Lombardia dichiara in una nota: “In questi giorni stiamo ricevendo numerose segnalazioni di inquilini delle case popolari Aler, per lo più nuclei con anziani e fragilità, in cui viene espressa preoccupazione circa l’eventuale esistenza di protocolli che evitino il possibile propagarsi del contagio da coronavirus anche negli spazi comuni utilizzati nei pochi momenti consentiti dalle restrizioni. A questo proposito, come anche richiesto da alcuni comitati, invierò a Regione ed Aler una comunicazione ufficiale in cui verificherò le azioni messe in campo: se risulta una collaborazione con le Ats competenti; se è prevista una minima santificazione dei luoghi in caso di soggetti risultati positivi al fine di evitare il più possibile rischi per tutti. Se i comuni oggi sono addirittura impegnati nel sanificare strade e marciapiedi ci chiediamo se allora non sia il caso di porre maggiore cura a pianerottoli, portoni interni, ascensori. Spazi che già oggi, come documentato in più occasioni, non godono di una idonea pulizia ed attenzione". "In questi giorni, tutti gli sforzi di Regione Lombardia sono indirizzati nell’emergenza coronavirus, come è giusto che sia, e per questo come M5S Lombardia ci sentiamo di sostenere le iniziative della Giunta, nonostante spesso caschi in polemiche strumentali - conclude Di Marco - vogliamo però portare il contributo di quei nuclei che oggi sono maggiormente esposti a questa vera e propria piaga e che ci dicono di non aver ricevuto comunicazioni adeguate dall’azienda". (com)