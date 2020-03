Coronavirus: premier indiano Modi propone creazione fondo di emergenza per combattere virus

- L’India ha proposto la creazione di un fondo di emergenza per combattere il coronavirus nell’Asia meridionale. La proposta, riferisce il quotidiano “The Times of India”, è arrivata dal primo ministro Narendra Modi durate una videoconferenza con i leader regionali della Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (Saarc). L’India, riferisce il quotidiano, ha proposto di contribuire al fondo con uno stanziamento di 10 milioni di dollari. “La collaborazione tra paesi vicini deve essere un modello per il mondo. Dobbiamo combattere questa battaglia insieme e dobbiamo vincere insieme”, ha detto il premier indiano. Della Saarc fanno parte Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka.(Inn)