Serbia: coronavirus, presidente e premier incontrano istituzioni incaricate di gestire crisi

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha incontrato insieme alla premier Ana Brnabic i rappresentanti delle istituzioni incaricate di gestire la crisi legata alla diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Lo riferisce l’emittente “B92”, aggiungendo che alla riunione hanno preso parte rappresentanti dei dicasteri della Difesa, della Sanità e dell’Interno, dei servizi di sicurezza e dell’amministrazione comunale di Belgrado. L’incontro è stato organizzato in vista del discorso alla nazione che Vucic ha in programma per questa sera: il presidente annuncerà una serie di nuove misure tese a tutelare la salute dei cittadini contro la diffusione del Covid-19. (segue) (Seb)