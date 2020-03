Serbia: coronavirus, presidente e premier incontrano istituzioni incaricate di gestire crisi (2)

- Sulla situazione si è espresso anche il segretario della presidenza della Repubblica serba, Nikola Selakovic, affermando che “qualsiasi decisione verrà presa non dovrà essere motivo di stupore”. “Dobbiamo essere preparati a tutto: anche a un eventuale Stato di emergenza, o all’utilizzo dell’esercito per scopi civili”, ha detto, aggiungendo che “probabilmente sarà disposta la chiusura delle scuole”. Parlando all’emittente “Tv Prva”, il segretario ha ribadito che “la cosa più importante adesso è non lasciarsi prendere dal panico e mantenere la lucidità”. (Seb)