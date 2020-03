Kosovo-Serbia: premier Kurti, tariffe su prodotti importazione per ora non saranno rimosse

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, si è scusato pubblicamente su Facebook per “non essere riuscito ad attuare il mio piano” di rimuovere gradualmente le tariffe del 100 per cento sui prodotti di importazione provenienti da Serbia e Bosnia-Erzegovina. Lo riferiscono i media del paese balcanico. “Una prima tassa sulle materie prime di importazione serba sarebbe dovuta essere rimossa oggi: tuttavia, sono spiacente di annunciare che la mia proposta non è stata accolta dal resto del governo”, si legge nel suo post. Stando alle sue dichiarazioni, gli esponenti della Lega democratica del Kosovo (Ldk), membro della coalizione di governo, hanno affermato di non essere “ancora convinti delle misure”.(Kop)