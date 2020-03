Coronavirus: sindacati Lazio, incontro urgente ad Amazon di Passo Corese su misure anticontagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed ancora: "estensione del protocollo di sicurezza a tutti i fornitori e aziende in appalto; organizzazione di turni, di intesa con le Rappresentanze Sindacali, nel rispetto delle previsioni di cui al Dpcm 11 marzo 2020 e il protocollo stesso, non escludendo, se necessari, la temporanea sospensione e rallentamento della produzione; smart working per tutte le figure aziendali la cui presenza in azienda possa ritenersi non necessaria; la costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls". "Si intende richiamare, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di quanto sancito dalla Carta Costituzionale artt. 2, 32, 35 e 41, che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le organizzazioni sindacali richiedono all'azienda Amazon di Passo Corese un urgente incontro, da svolgere nelle modalità consentite dalle attuali normative. In caso di mancata convocazione, loro malgrado, saranno costrette ad attivare tutte le procedure contrattuali e di legge previste per la tutela dei diritti dei lavoratori", concludono i sindacati del Lazio. (Com)