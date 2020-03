Corea del Sud: coronavirus, dichiarato stato di calamità per zone più colpite

- Il presidente della Corea del Sud ha dichiarato la città di Daegu e tre regioni vicine nella provincia del Gyeongsang Settentrionale in stato di calamità a causa del coronavirus, aprendo la strada allo stanziamento di maggiori aiuti statali. Lo riferisce il quotidiano “The Korea Herald”. E’ la prima volta che questo accade per ragioni non legate a calamità naturali. Daegu, dove si registra il 77 per cento dei casi di contagio, è l’epicentro dell’epidemia nel paese. Il numero dei nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud è sceso oggi per la prima volta al di sotto dei 100 contagi, il livello più basso in tre settimane. Le autorità sanitarie hanno confermato oggi 76 nuovi casi di contagio, rispetto ai 107 registrati ieri, e tre decessi. Il dato porta a 8.162 il numero dei contagi complessivi e a 75 quello dei decessi. (Git)