Coronavirus: Orlando (Pd), non è il momento delle polemiche, ci sarà il tempo dopo

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, invita a non fare polemiche in merito alla gestione della vicenda Covid-19. "Ripetiamolo scandendolo bene - osserva il parlamentare su Twitter -. Non è il momento delle polemiche. Non perché bisogna volersi bene per forza, ma per ragioni pratiche. Le polemiche fanno perdere tempo, disorientano chi sta in prima linea, i lavoratori, i cittadini. Ci sarà il tempo dopo". (Rin)