Farnesina: Scalfarotto su decisioni restrittive Canton Ticino profilassi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una decisione di ieri, il Canton Ticino ha assunto decisioni più restrittive in tema di profilassi da Covid-19 per le attività commerciali, le riunioni e gli assembramenti, le chiese e le scuole. “Ho espresso all’ambasciatrice elvetica a Roma la mia soddisfazione per misure che andranno a rendere più sicura anche la prestazione lavorativa dei nostri frontalieri e l’ho ringraziata, ancora una volta, per le informazioni tempestive che continuiamo a ricevere da Berna, chiedendo, ancora una volta, di assicurare ai lavoratori italiani delle zone di confine il massimo delle garanzie in termini di mobilità e di sicurezza", ha dichiarato il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, delegato ai rapporti con i Paesi europei, secondo quanto rende noto la Farnesina. “Nella giornata di ieri ho anche confermato la mia disponibilità a collaborare a tutti i livelli istituzionali al presidente della Regione Lombardia Fontana, ad Anci Lombardia e ai sindaci della fascia di confine. Credo che, su un tema così importante per decine di migliaia di famiglie e per i buoni rapporti che ci devono essere con un Paese vicino e amico, sia fondamentale esercitare una leale e positiva collaborazione tra tutti i livelli di governo”, ha concluso.(Res)