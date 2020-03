Coronavirus: Anzaldi (Iv), serve task force per controlli su smart working

- Il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, invita l'esecutivo a creare "una task force che verifichi l'effettiva attuazione dello smart working, l'effettiva chiusura degli uffici non necessari, in particolare nel pubblico impiego. Si apra un numero verde dove i lavoratori possano far pervenire segnalazioni ed eventualmente denunciare abusi e anche trovare chiarimenti. Ci sono - rileva il parlamentare su Facebook - soggetti che, per la loro situazione (spostamenti con i mezzi pubblici, maggiore rischio contagio per l'età) appaiono più a rischio sebbene non possano essere messi a casa ad esempio dal medico: chi valuta i loro casi? Quante sono le situazioni in cui i dirigenti - prosegue l'esponente di Iv - costringono inutilmente i lavoratori a recarsi ancora nel posto di lavoro? E quante sono le situazioni simili alle scuole, che sono ancora incredibilmente aperte con presidi, bidelli e personale amministrativo costretti a recarsi negli istituti quando potrebbero continuare la loro attività da casa, esattamente come gli insegnanti? Se servono ulteriori decreti del presidente del Consiglio dei ministri e provvedimenti, il governo li prenda, non può pensare di demandare una questione così delicata alle note anonime di 'fonti di palazzo Chigi', come accaduto ieri sera. Per ridurre ancora di più gli spostamenti occorre andare ad agire sui luoghi di lavoro ancora aperti, in particolare nella Pubblica amministrazione. Negli uffici che devono rimanere aperti - conclude Anzaldi - lo smart working deve diventare la regola, dovrà essere poi il dirigente o il datore di lavoro, sulla sua responsabilità, a stabilire di voler agire in deroga. Ma serve una norma amministrativa, non si può lasciare tutto alla buona volontà". (Rin)