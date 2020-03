Coronavirus: Cangemi, grazie SS Lazio per impegno donazione sangue

- Grazie a Francesco Acerbi, Marco Parolo e tutta la SS Lazio per l'impegno profuso nella campagna di donazione del sangue. È quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. "Un'emergenza nell'emergenza, quella del sangue, emersa in questa fase difficile per tutti noi. Ognuno può fare la propria parte per sostenere i medici impegnati nella lotta al Coronavirus andando a donare", conclude. (Com)