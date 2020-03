Coronavirus: premier ceco Babis, quarantena potrebbe essere estesa a tutto il paese

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha annunciato che la riunione di governo odierna, organizzata per discutere la presa di nuove misure per contenenere la diffusione del Covid-19 nel paese, potrebbe concludersi con la disposizione di una quarantena a livello nazionale. “Al momento abbiamo 231 casi positivi in tutto il paese, ma ci sono molte persone che stanno ignorando la quarantena o le misure di sicurezza: alla luce di ciò, i provvedimenti potrebbero essere allargati a tutto il paese”, ha detto il premier all’emittente televisiva “Prima”. Tutti, ha aggiunto, devono “rimanere a casa e pensare ai propri familiari a rischio”. (Vap)