Sanità: Buschini, auguri guarigione sindaco Cassino Salera

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini esprime in una nota "vicinanza al sindaco di Cassino Enzo Salera e inviare un abbraccio ai suoi cari nella certezza che tornerà in campo più determinato di prima. A Enzo gli auguri sinceri di prontissima guarigione". Il ricovero del sindaco di Cassino, aggiunge Buschini, "non è in alcun modo legato al Covid-19".(Com)