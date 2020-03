Coronavirus: Bergamo-De Santis, stupiti dai toni usati da Fp Cgil Roma

- Il vicesindaco di Roma Luca Bergamo e l'assessore al Personale Antonio De Santis si dicono "stupiti dai toni utilizzati dalla Fp Cgil Roma e Lazio" che in un comunicato ieri hanno chiesto maggiori tutele per il personale di Ama in servizio in questi giorni di emergenza sanitaria. "In questi giorni così complessi - spiegano Bergamo e De Santis in una nota -, i sindacati svolgono una funzione cruciale. Il fondamentale ruolo di garanzia per i lavoratori di ciascun settore va di pari passo con la ricerca di ogni soluzione possibile per tenere insieme esigenze e bisogni diversi della società tutta. Non possiamo che accogliere con stupore perciò i toni di recenti comunicati di quelle rappresentanze sindacali della Fp territoriale della Cgil che non sembrano ispirate dalla volontà di collaborare al superamento di una fase delicata, fortemente condizionata da fattori generali, ma piuttosto dalla ricerca di occasioni per creare polemica. Davvero non si riesce a comprendere".(Com)