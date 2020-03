Algeria: coronavirus, quattro morti e 48 contagi

- E' di quattro morti e 48 contagiati il bilancio della diffusione del nuovo coronavirus in Algeria. Lo ha annunciato oggi il ministero della Sanità algerino. Il governo potrebbe adottare misure restrittive per fermare la diffusione del virus, come la chiusura dei collegamenti aerei, marittimi e terrestri e di tutti i luoghi di culto nel paese.(Ala)