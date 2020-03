Coronavirus: Pirozzi (Fd'I), nel decreto norme speciali per zone sisma

- Chiedo al governo "di tenere conto all’interno del decreto in corso di preparazione in queste ore del fatto che per le aree terremotate l’emergenza coronavirus si va a sommare a quella che si protrae da quattro anni". Lo dichiara in una nota Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio regionale del Lazio e responsabile nazionale prevenzione e grandi rischi di Fratelli d’Italia. "Servono strumenti economici - spiega Pirozzi - per sostenere il poco lavoro rimasto dopo quattro anni di abbandono. Servono anche norme in deroga per la ricostruzione pubblica di edifici strategici come le scuole e gli ospedali, delle arterie stradali. Il virus sta mettendo in ginocchio tutta l’Italia e la priorità assoluta è ovviamente potenziare la sanità nelle zone più colpite, ma senza provvedimenti specifici, interi pezzi di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio scompariranno dalla carta geografica".(Com)