Ue-Ucraina: coronavirus, visita di Borrell a Kiev rinviata a data da destinarsi

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha annunciato oggi di aver rimandato a data da destinarsi la sua visita in Ucraina a fronte della diffusione del nuovo coronavirus su scala internazionale. Lo si apprende da un comunicato del Servizio europeo per l’azione esterna. “La visita dovrà essere rimandata a data da destinarsi a fronte delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, con la speranza di poterla organizzare il più presto possibile”, si legge nella nota. Stando alle informazioni diffuse, Borrell ha avuto anche un colloquio telefonico con il capo della diplomazia di Kiev, Dmytro Kuleba, per informarlo della decisione e discutere alcune questioni di mutuo interesse. (Beb)