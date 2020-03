Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), bene Fontana, anche Zingaretti scelga professionista

- Il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, in una nota, dichiara: "Fontana ha scelto Guido Bertolaso come assistente nella gestione crisi Lombarda e lui ha accettato senza compenso. Zingaretti chi ha delegato per le attività di coordinamento, sia logistiche che sanitarie, nella Regione Lazio? Abbiamo bisogno di professionisti e uno tra i migliori è stato preso, cosa si sta aspettando?". (Com)