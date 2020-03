Coronavirus: Lituania annuncia quarantena a livello nazionale

- Il governo lituano ha annunciato una quarantena a livello nazionale fino al prossimo 31 marzo per contenere la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Lo si apprende da una nota dell’esecutivo di Vilnius, stando alla quale il provvedimento entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi. Le misure includono il divieto d’ingresso nel paese a tutti i cittadini stranieri, con l’eccezione dei diplomatici, dei residenti in Lituania e dei lavoratori impegnati in attività di commercio internazionale. Saranno proibiti anche tutti gli eventi pubblici su larga scala. (Res)