Coronavirus: Boccia, non c'è tempo e voglia per rincorrere polemiche o sciacalli

- Per il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, "non c'è né tempo né voglia per rincorrere polemiche o sciacalli. Se ci sono avvoltoi che intendono spargere altri virus in un momento così delicato per l'Italia - attacca l'esponente dell'esecutivo su Facebook - sappiano che stanno gettando fango su migliaia di italiani che in questo momento combattono una delle prove più dure del paese dopo la seconda guerra mondiale. Confido nel grande senso di responsabilità mostrato finora da tutti i sindaci italiani e da tutti i presidenti di Regione, ne usciremo solo con un alto senso dello Stato. La Lombardia in questo momento - aggiunge Boccia - è la priorità massima del Paese, devono saperlo tutti i lombardi e la gara di solidarietà anche delle Regioni più piccole e più povere, che oggi aiutano proprio la Lombardia, spero serva d'insegnamento a tutti". (Rin)