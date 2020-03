Coronavirus: sindaco Latina scrive a cittadini, Comune sta facendo sua parte, voi siate responsabili

- Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, scrive ai cittadini del capoluogo pontino per rendere noto le misure messe in campo dall'amministrazione per fronteggiare l'emergenza covid-19. "Stiamo vivendo un momento in cui mai come ora dobbiamo essere squadra e aiutarci con grande senso di responsabilità - scrive Coletta - Vi chiedo un ulteriore sacrificio a partire da oggi, perché in questo momento dobbiamo essere ancora più rigorosi e responsabili. Ieri sera ho firmato l’ordinanza di chiusura di tutti i parchi, giardini pubblici e aree verdi con o senza recinzione di proprietà comunale, disponendo il divieto di ingresso e di stazionamento all’interno degli stessi fino al 3 aprile incluso. Sono stato costretto a fare questa scelta dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di situazioni di promiscuità che purtroppo possono sfuggire al controllo. La nostra vita è cambiata da quando è iniziata questa durissima battaglia contro il virus e secondo le previsioni delle autorità sanitarie c’è il rischio che tra qualche giorno i casi di contagio possano aumentare. Non possiamo negare che questa sia anche una battaglia psicologica. Vorremmo tutti una città da vivere con spensieratezza. Vedere dei bambini che giocano in un parco è bellissimo, è un’immagine che qualsiasi sindaco vorrebbe ammirare girando per la città. Torneremo a farlo e per far sì che quel giorno sia il più vicino possibile, è necessario un altro piccolo sacrificio". (segue) (Com)