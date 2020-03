Coronavirus: Fontana, non voglio fare polemica, voglio collaborare con Protezione civile

- "Non voglio fare polemica, voglio concentrarmi sulle cose concrete da fare e voglio continuare a collaborare con la protezione civile perché il nostro obiettivo è quello di realizzare un grande centro di rianimazione alla Fiera di Milano". Lo ha dichiarato il governatore lombardo Attilio Fontana durante la trasmissione "Mezz'ora in più" condotto da Lucia Annunziata su rai3, rispondendo a una domanda sulle recenti polemiche tra Regione Lombardia e lo Stato. In merito alle mascherine ricevute dalla protezione civile che sono state ritirate dalla Regione Lombardia perché non idonee per gli operatori sanitari, il presidente Fontana ha aggiunto "presumo che sia stato un errore, ci siamo trovati in difficoltà nel ricevere dalla protezione civile queste mascherine che non erano proprio idonee, e dopo tre settimane di lavoro, qualcuno ha perso un po' il controllo, io cerco di sdrammatizzare sempre ma qualche assessore io lo capisco". (Rem)