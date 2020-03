Coronavirus: Pd, massimo sostegno a Lombardia, prepararsi in altre Regioni (2)

- Lorenzin aggiunge: "Il decreto stanzia risorse per gli straordinari e per l’arruolamento di infermieri, medici e operatori in deroga alle normative vigenti per sopperire in modo immediato all’aumento del fabbisogno, così da far lavorare gli operatori sanitari in piena sicurezza, obiettivo che deve essere garantito su tutto il territorio. Si stanno anche formando e riconvertendo degli specialisti da impiegare in ruoli diversi dagli usuali per fronteggiare questa emergenza. Risulta strategica la possibilità di realizzare strutture temporanee a supporto dell’attività ospedaliera,sia per la rianimazione intensiva che per alleggerire il carico su pazienti meno gravi, anche utilizzando aree che possono essere requisite e impiegate allo scopo. Il governo - prosegue l'ex ministro della Salute - ha garantito tutte le coperture economiche necessarie così come l’utilizzo di strumenti straordinari per velocizzare le gare d'acquisto. Sia a livello italiano che europeo si è deciso di rafforzare la produzione di dispositivi sui nostri territori e ovviamente raccogliere tutta la disponibilità di dispositivi sul mercato globale. Come forum Salute, raccogliamo istanze, criticità e best practice da operatori e territori e cercheremo di aiutare il rafforzamento della consapevolezza tra i cittadini con servizi d’informazione e raccontando la complessità degli interventi messi in campo in queste ore sul territorio. Crediamo sia importante dare risposte tempestive alle aree con focolai e fornire massimo supporto alla regione Lombardia a cui va tutta la nostra solidarietà, e al contempo - conclude Lorenzin - predisporre le azioni necessarie sulle regioni ancora fuori dal picco per gestire al meglio il territorio con il coordinato impiego delle risorse della medicina di base e garantire l’assistenza e la presa in carico dei pazienti più fragili". (Com)