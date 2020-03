Coronavirus: Fontana, Bertolaso? Uso parole Mattarella, in momenti difficili usare tutte risorse

- In merito alla figura di Guido Bertolaso, chiamato dalla regione Lombardia come consulente per la realizzazione di un centro di rianimazione alla Fiera di Milano, il governatore lombardo Attilio Fontana ha risposto in collegamento alla trasmissione Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai3, utilizzando le parole usate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quando gli è stata comunicata la nomina: "mi ha detto che quando ci sono momenti di difficoltà bisogna recuperare tutte le risorse a disposizione - ha affermato Fontana - Bertolaso verrà ad aiutarci a realizzare questo grande centro di rianimazione alla Fiera di Milano, che potrà mi auguro risolvere molti problemi della regione Lombardia". (Rem)