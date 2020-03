Coronavirus: Marrocco (FI), tutti i lavoratori dell'emergenza devono avere le mascherine

- Per la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, "è assurdo che in questi giorni tanti operatori sanitari, tanti membri delle Forze dell'ordine e di sicurezza o della Protezione civile, in prima linea contro il coronavirus, non abbiano ancora le dotazioni adeguate per difendersi da un possibile contagio. Addirittura - segnala la parlamentare in una nota - ci giungono notizie in merito a strampalate disposizioni interne sull'utilizzo o meno di questi importantissimi strumenti. Non ci possono essere ambiguità quando c'è in gioco la salute degli operatori. Tutti i lavoratori dell'emergenza devono avere e poter usare le mascherine e i guanti in lattice. Il governo e la Protezione civile si adoperino subito, così come chiesto insistentemente da tutta Forza Italia, per reperire queste indispensabili dotazioni di sicurezza".(Com)