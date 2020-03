Libia: portavoce Lna, Turchia porta i terroristi in Europa attraverso il paese

- La Turchia sta cercando di portare i terroristi in Europa attraverso la Libia e i paesi limitrofi. Lo ha dichiarato oggi nel corso di una conferenza stampa al Cairo il portavoce dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), colonnello Ahmed al Mismari, secondo cui il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condotto in Libia circa 2 mila combattenti, principalmente membri dello Stato islamico e dell’ex Fronte Al Nusra. “Erdogan sta trasferendo da 300 a 400 mercenari dalla Siria alla Libia ogni settimana. Di recente ha portato in Libia circa 2 mila terroristi di stanza principalmente a Gharyan, Zawarah e al fianco delle milizie nella Libia occidentale", ha affermato Al Mismari. (Cae)